"Консульство Болгарии в Москве известило туроператоров о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в "виду сложившийся чрезвычайной ситуации". Причина – объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России", — говорится в сообщении.

В письме туроператорам также сообщается, что "о возобновлении работы Консульской службы Болгарии в России будет сообщено дополнительно".

В ассоциации напомнили, что визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (включая региональные визовые центры) по "техническим причинам" не принимают заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта. Документы могли подать только те заявители, которые освобождены от уплаты консульского сбора. В остальных случаях, в том числе, с целью получения виз под туристические поездки в Болгарию россияне с конца марта обращались в генеральные консульства Болгарии в указанных трех городах.

Кроме того, в Болгарию можно въехать с многократной шенгенский визой.