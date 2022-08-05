"Такие результаты меня абсолютно не устраивают. У нас есть Боровск, Таруса, Музей космонавтики в Калуге, наукоград Обнинск. Туристический потенциал Калужской области не равен 0,4 недополученных балла", — возмутился Шапша в своем телегам-канале.

Он сообщил, что туристическое направление из ведения министерства экономического развития будет передано в министерство культуры региона. В то же время Агентство по развитию туризма и Туристско-информационный центр будут объединены.

"Структур много, толку мало", — подытожил Шапша.