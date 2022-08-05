"Во время мероприятия состоится перформанс — за два дня семь уличных художников распишут стену между музеем и Балтийским вокзалом картинами в технике граффити. На картинах будут представлены виды городов из окна поезда", — говорится в сообщении.

Гостей с 12:00 до 20:00 ждут живые диджей-сеты, тематические мастер-классы, танцевальные шоу-программы, фудтраки, уличные маги и фокусники, блогеры и обозреватели.

В лектории на главной сцене выступят художник Владимир Абих и исследователь стрит-арта Николай Стекольников, сотрудники Музея стрит-арта и Русского музея, представители комитета по охране памятников Петербурга и руководители проекта PublicARt.

Зона уличного спорта развернётся рядом с экспонатами промышленной техники: посетители смогут испытать себя на балансборде в сопровождении инструкторов, посмотреть выступления скейтбордистов на рампе, поиграть в огромные шахматы и сложить уличную дженгу.