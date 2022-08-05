В день открытия желающие смогли подняться на смотровую площадку башенки, посещение которой в дальнейшем будет ограничено.

Уточняется, что в настоящее время рассматривается создание культурно-познавательных маршрутов стран СНГ, куда могут включить и "Пенаты".

"Башенка Шехерезады" была возведена около 1912 года в самой высокой точке парка — на Чугуевой горе. Уникальная постройка из дерева была местом притяжения гостей "Пенатов" как при жизни Репина, так и после его смерти. Здесь художник написал эскиз к картине "Какой простор!".

Пенаты — музей-усадьба Репина расположена в поселке Репино на территории Курортного района Санкт-Петербурга. Является филиалом Научно-исследовательского музея при Российской академии художеств.