На фестивале можно будет приобрести мед и продукцию пчеловодства от отечественных производителей. Запланирована концертная и развлекательная программы, выставки, дегустации, экскурсии в музейном комплексе "Сандовская пчела".

Также состоится конкурс "Лучший мёд сезона 2022 года". Победителей определят в пяти номинациях: лучший светлый мед, лучший тёмный мед, оригинальный мед, лучший сотовый мёд и приз зрительских симпатий.

Участники слета также подведут итоги пчеловодческого сезона, обсудят актуальные вопросы развития пчеловодства.

По данным облправительства, наибольшее количество пчеловодческих хозяйств сосредоточено в Кашинском и Рамешковском округах, Бежецком и Бельском районах. В прошлом году в регионе насчитали порядка 17 тыс. пчелосемей, который произвели 277 тонн меда.