"В основу пешеходной экскурсии легли результаты раскопок Тульской археологической экспедиции, которая за три десятилетия исследовала множество памятников на территории исторического центра города. Поэтому новый маршрут позволит не только гостям оружейной столицы познакомиться с ее многовековой историей, но и самим тулякам по-иному взглянуть на родной город благодаря новейшим археологическим фактам", — сказала Котикова.

Маршрут пешеходной экскурсии будет начинаться от Музея-лаборатории в пространстве "Археология" и объединит архитектурные доминанты центра города: Тульский кремль, Казанскую набережную и улицу Металлистов.

Во время экскурсии туристы подробнее узнают об этапах строительства Тульского кремля, про устройство его стен и секрет их прочности, познакомятся с историей Успенского кафедрального собора и Богоявленского храма, Крестовоздвиженской площади и площади Ленина.

Также сотрудники музея "Куликово поле" расскажут историю создания Казанской набережной и Тульского оружейного завода, который расположен на противоположном берегу Упы. Кроме того, туристы познакомятся с концепцией Музейного квартала и рассмотрят фасады исторических зданий на улице Металлистов.

Как сообщалось, основная часть реставрационных работ в историческом центре Тулы была завершена в 2020 году к 500-летию возведения Тульского кремля. Главным из них стало открытие на улице Металлистов Музейного квартала. На его территории расположены филиалы четырех федеральных музеев, в том числе филиала Государственного исторического музея, ряд региональных музеев, магазины, зоны отдыха.