"Увеличение действующей музейной экспозиции — вопрос небыстрый и дорогой. Но расширять площадки надо, и первый шаг уже сделан — подписано соглашение с Нижним Новгородом о передаче нам земли в микрорайоне Сортировочный для увеличения площади музея паровозов", — сказал в интервью изданию начальник ГЖД Сергей Дорофеевский.

По его информации, новыми экспонатами также пополнится музей в Инженерном центре. Часть экспонатов передаст Центральный музей железнодорожного транспорта.

На открытой площадке "Паровозы России" на окраине Нижнего Новгорода экспонируются 32 единицы натурной техники узкой и нормальной колеи конца ХIХ — первой половины ХХ века.

Среди них — 16 локомотивов, 13 вагонов, семафор, ручной переводной стрелочный механизм, станционный колокол МПС, реконструкция деревянной пассажирской платформы с пунктом ДПС, оснащенным электрожезловым аппаратом, телефоном, ручными сигнальными средствами.

Один из паровозов — скоростной П36, который был выставлен в музее паровозов, ГЖД планировала использовать для организации ретро-туров на паровозной тяге.

Туры на паровозной тяге ГЖД запустила в текущем году.

"Ряд поездок стал традиционным. Особенно полюбились нашим пассажирам туры в поездах на паровозной тяге. Могу с уверенностью сказать, что впереди у нас много новых поездок, направлений и тем для экскурсий", — отметил Дорофеевский.