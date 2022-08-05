"На этой неделе благодаря эффективной работе по тушению пожаров в национальном парке "Югыд ва" (Республика Коми) удалось не допустить масштабного распространение огня и сберечь объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО — уникальные Девственные леса Коми. В настоящее время в национальном парке действует один локализованный лесной пожар на площади 50 гектаров. Он возник 30 июля из-за повышенной грозовой активности", — говорится в сообщении.

В четверг на территории национального парка уже был потушен другой пожар площадью в 3 га, отметили в пресс-службе.

"Благодаря оперативному обнаружению лесного пожара и своевременной переброске сводного отряда Минприроды России к очагу возникновения огня при сложных погодных условиях — жаре и порывистом ветре — удалось не допустить быстрого распространения огня. Через сутки после обнаружения низового пожара нам удалось перебросить девять человек из сводного отряда с полным обмундированием к месту возгорания. В результате один из пожаров удалось ликвидировать полностью, а ещё один локализовать. Сегодня ожидается его ликвидация", — приводит пресс-служба слова заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды Алексея Яковлева.

По данным министерства, к борьбе с огнем в настоящий момент привлечены 8 сотрудников нацпарка, 5 человек из регионального лесопожарного центра Коми, 13 сотрудников "Авиалесоохраны" и 9 человек сводного отряда Минприроды РФ.

С начала 2022 года природные пожары произошли в 23 заповедниках и 24 нацпарках России, их площадь составила 29328,7 га, 10737,1 из которых были покрыты лесом, добавили в пресс-службе. Всего в этом году в особо охраняемых природных территориях было зафиксировано 124 природных пожара.