"Накануне состоялась официальная церемония открытия фестиваля, включающего уникальные форматы и локации, объединяющего музыку и науку, природные и звуковые ландшафты. Участниками фестиваля стали молодые музыканты и солисты — лауреаты международных конкурсов, а также ученые ведущих научно-исследовательских институтов РФ", — сказал собеседник агентства.

В рамках "Другого звука" в предстоящие выходные пройдет насыщенная программа с ночными посещениями астрофизической обсерватории, музыкальными перформансами, а также археологическими экскурсиями в древнейшие христианские храмы Северного Кавказа и на руины древнеаланского городища.