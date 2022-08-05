"Министерство культуры и туризма региона объявило три конкурса на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив в сфере туризма. Размер грантов составит от 3,1 млн рублей до 10,3 млн рублей. Но получатели грантов должны взять на себя 35% расходов от затрат на проект. Всего должно быть реализовано 39 проектов. На эти цели по линии Ростуризма выделено 198 млн рублей, еще 6,1 млн рублей — деньги области", — сказал Лысков.

Проекты должны быть направлены на обустройство пляжей в соответствии с требованиями национального стандарта, приобретение оборудования, снаряжения, инвентаря, экипировки, товаров для отдыха. Также будут и другие проекты, касающиеся инфраструктуры туризма в области.

По словам Лыскова, все проекты должны быть реализованы к концу 2022 года, что накладывает на соискателей особую ответственность. Времени для работы по данному направлению не так уж и много, с учетом того, что туристический сезон в регионе в самом разгаре.

"Полагаю, что в нынешних условиях такая поддержка может стать серьезным подспорьем для организаций индустрии гостеприимства в развитии существующего и успешно работающего бизнеса, которому не хватает собственных сил для дальнейшего развития, а главное — хорошей мерой поддержки реализации новых проектов", — процитировал пресс-секретарь губернатора Антона Алиханова, оценившего финансовую поддержку Ростуризма.

В рамках программы развития туризма в регионе в 2021 году было потрачено более 815 млн рублей.

Как сообщалось, в Калининградской области по итогам 2022 года рассчитывают приять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн туристов.