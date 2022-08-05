5 августа путешественник вышел на связь с музеем и сообщил, что заболел. Экспедицию пришлось прервать, пройдя тысячу километров — почти половину пути.

"В начале пути я чувствовал легкое недомогание, кашель. Потом простуда усилилась", — приводятся в сообщении слова Атласова.

Ранее сообщалось, что в экспедицию в рамках многопланового проекта "Полярная Россия" известный рязанский землепроходец отправился 7 июня. Атласов планировал преодолеть без какой-либо технической поддержки участок пути протяженностью 2,5 тыс. километров — от поселка Депутатский в Якутии до поселка городского типа Черский на крайнем северо-востоке Республики Саха. Дорог в тех местах нет, поэтому путешественник передвигался в основном на лодке.

Атласов живет в селе Поляны Рязанского района. Сейчас ему 67 лет, но вместо того чтобы отдыхать на пенсии, он в одиночку покоряет необъятные просторы России. Для этого путешественник использует велосипед и надувную лодку.

В свое первое большое путешествие Атласов отправился в 1992 году — тогда он на велосипеде добрался из Рязани в Мурманск. На следующий год состоялось велопутешествие к Черному морю. В целом за три десятка лет Атласов исколесил почти всю страну, преодолев в общей сложности расстояние почти в 200 тыс. километров.

Камчатские экспедиции он начал в 2014 году, решив повторить подвиг своего однофамильца Владимира Атласова, которого Пушкин называл "Камчатским Ермаком". Первой из них стал пеший поход от Читы и Петропавловска-Камчатского.