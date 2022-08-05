Документ утверждает форму заявки на определение туристского маршрута в качестве национального, форму описания и технологической карты маршрута и форму карты-схемы маршрута с указанием всех пунктов остановок, ночевок, средств размещения и предприятий общественного питания, а также форму презентации маршрута.

Так, в заявке должны быть указаны наименование маршрута и субъекты РФ, по территории которых он проходит, приоритетный вид туризма, тип маршрута в соответствии с территориальным делением, продолжительность, возраст туристов, сезонность, сфера туризма, информация о принимающем туроператоре, ссылки на сайты, где размещена информация о маршруте.

В описании маршрута помимо общей информации о нем должна быть указана стоимость туристского продукта, включающего маршрут, и перечень услуг, включенный в эту стоимость.

Среди критериев, по которым оцениваются маршруты – их комплексность (охват количества туристских ресурсов определенной тематической направленности), перспективность (создание маршрута должно способствовать росту турпотока), актуальность, согласованность с туроператорами, предпринимателями, предоставляющими услуги размещения, гидов и другие, узнаваемость, значимость.

По каждому из критериев маршруты получают баллы, по сумме которых могут претендовать на статус национальных.

Ростуризм к 2024 году рассчитывает сформировать в России сеть национальных туристических маршрутов по самым привлекательным местам страны, на эти цели ведомство выделит 4,4 млрд рублей. Маршруты включают рекомендации по посещению объектов показа, выбору отелей, транспортную логистику, они должны быть логистически продуманы и безопасны. Турист может спланировать поездку по таким маршрутам сам или купить турпакет у туроператора.

Первые пять национальных турмаршрутов уже прошли утверждение в ведомстве. Это путешествия "Сибирские каникулы" в Хакасию, Тыву и Красноярский край, "Государева дорога" — по дороге между Москвой и Петербургом, "Жигулевские выходные" на Волге в Самарской области, "Кузбасс – огонь в сердце" в Горную Шорию, "Здесь начинается день" по острову Сахалин.