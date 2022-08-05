"По прогнозам ряда опрошенных экспертов туррынка, по итогам 2022 года Таиланд примет максимум 200-250 тыс. российских туристов. На стыковочных рейсах до конца года прилетят около 100 тыс. россиян. На "Аэрофлоте", исходя из заявленных сейчас объемов, до конца года прилетят еще около 20 тыс. туристов из России. Но даже самые оптимистические оценки российского турпотока в Таиланд у туроператоров минимум втрое меньше, чем прогнозы Таиланда о миллионе россиян", — рассказала она.

Ранее глава Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасак Супасорн заявил, что страну за семь месяцев 2022 года посетили более 76 тыс. российских туристов, а с запуском рейсов "Аэрофлота" власти ожидают миллион российских туристов по итогам года.

Как отметила Ломидзе, это неплохие показатели для постпандемийного времени, хотя они сильно отстают от 2019 года (около 1,5 млн россиян).

"Туристы активно летают на стыковочных рейсах, на прямых рейсах динамика, безусловно, тоже будет позитивной. В случае расширения объемов прямой перевозки другими авиакомпаниями пропорционально будет увеличиваться и спрос", — пояснила она.

По словам эксперта, говорить о перспективах полетов других российских авиакомпаний в Таиланд преждевременно, поскольку многие борта могут быть не защищены от ареста по прибытии в Таиланд.

"Если бы такие гарантии были даны, то картина бы уже действительно изменилась. Но и тогда мы могли бы рассчитывать на 400-450 тыс. туристов, а не на миллион", — заключила Ломидзе.

"Аэрофлот" выставил рейсы на тайский остров Пхукет с вылетом с конца октября. Предполагается, что перелеты будут выполняться ежедневно. В свою очередь, туроператоры уже открыли продажи туров в Таиланд на базе регулярной авиаперевозки, но некоторые из них рассчитывают получить блоки мест на рейсах национальной авиакомпании.