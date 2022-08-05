Основным местом проведения праздника станет Казанская набережная возле Тульского кремля.

"Посетителей познакомят с особенностями изготовления и народными традициями, связанными с употреблением пряников на Руси", — говорится в сообщении.

В рамках праздника пройдет флешмоб "Фестивальный парад", выставка-ярмарка производителей из разных регионов России "Тульский край — пряничный рай" с мастер-классами по изготовлению и росписи пряников, пряничными играми и конкурсами.

Также запланированы творческое состязание "Кубок мастеров — 2022", чемпионат по скоростному кипячению самоваров "Тульский скоровар", квест "Пряничный променад", мастер-классы по традиционным ремеслам Тульской области от ремесленного двора "Добродей", презентация Школы креативных индустрий.

Для гостей фестиваля будут работать ярмарка "Харчевный ряд", различные фотозоны и площадка с выставкой книг о тульском прянике.

На сценической площадке выступят лучшие вокальные и хореографические коллективы Тульской области, Московский казачий хор, фолк-рок-группа "Обух", оркестр волынщиков из Москвы.

Первое упоминание о тульских пряниках датировано XVII веком. В настоящее время в Туле действует музей пряника, а также открыт ему памятник возле кремля.

Печатные пряники формуются при помощи специальных досок. Формы для знаменитого лакомства испокон века вырезались из дерева лиственных пород, чаще всего из груши, березы, липы. Деревянная форма с рельефно углубленным узором накладывалась на тесто, и на нем отпечатывалось изображение.