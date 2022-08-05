"Маршрут состоит из трех частей. Первая — города — будет проходить по Ставропольскому краю, преимущественно по городам Кавказских Минеральных Вод. Вторая — горы — по территории Кабардино-Балкарии. И третья — гостеприимство — в Северной Осетии", — говорится в сообщении.

Договор подписан туристическими ведомствами данных регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Предполагается, что национальный туристический маршрут позволит привлечь в регионы дополнительный турпоток. Его планируется запустить из Москвы в 2023 году.

По данным главы Минтуризма Ставрополья Александра Сысоева, маршрут "все включено" будет занимать восемь дней. Из них два дня, после прилета в аэропорт Минеральные Воды, туристы проведут на Ставрополье, знакомясь с природой и красотой городов-курортов. Маршрут откроется после утверждения в Ростуризме, отметил он.