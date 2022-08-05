"Если прокат будет востребован у жителей Московской области, то в 2023 году велопрокат появится и в других городах. С появлением проката электровелосипедов у жителей появится больше возможностей с комфортом и пользой для здоровья добираться до железнодорожных станций, метрополитена, парков, магазинов, других объектов", — подчеркнула вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Станции для зарядки электрических велосипедов в Железнодорожном уже устанавливают. Они будут размещены возле парков, торговых центров и железнодорожных станций.