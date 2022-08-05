"По отзывам туроператоров, аншлаг на направлении продолжается уже два года, так как Мальдивы быстрее других открылись после пандемии летом 2020 года. На прошедший Новый год спрос был очень высоким, в этом году новогодние заезды начали бронировать еще в середине лета", — рассказала она.

По словам Тюриной, спрос на направлении подстегнуло открытие бронирования билетов на зимний сезон "Аэрофлотом", который с 30 октября планирует выполнять рейсы ежедневно. Стоимость туров начинается от 450 тыс. рублей на двоих, из которых порядка 140 тыс. рублей на человека стоит перелет в эконом-классе российского перевозчика.

"Билеты в бизнес-класс стоят больше миллиона, но и они прекрасно расходятся", — добавила эксперт.

Интерес к Мальдивам, по ее словам, поддерживает разнообразие перевозки – у туристов есть возможность лететь прямыми рейсами "Аэрофлота" и транзитными арабских авиакомпаний. При этом некоторые путешественники, сказала Тюрина, опасаются бронировать билеты "Аэрофлота" из-за возможности отмены рейсов.

В 2021 году на Мальдивах отдохнуло почти 125 тыс. россиян, а Россия вышла в лидеры по турпотоку на направлении. В первом полугодии 2022 года, по данным министерства туризма архипелага, турпоток из России сократился более, чем на треть – до 82 тыс. человек. Первое место по этому показателю заняли туристы из Индии, а Россия теперь только на третьем месте.

Власти архипелага в марте отменили ПЦР-тесты для въезжающих иностранных туристов, как с прививкой, так и без нее.