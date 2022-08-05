"Экомаршрут проходит по реке Прость. На территории природного заказника "Чистые луга", — говорится в сообщении.



Он представляет собой групповой сплав по реке на катамаране в сопровождении сотрудника заказника. Длина маршрута составляет от 5 до 10 км и включает остановку для отдыха.



Во время экскурсии на территории заказника можно встретить орлана-белохвоста и луня полевого, а еще полюбоваться белыми кувшинками.



Организаторы экомаршрута надеются, что такой вид экологического туризма станет популярным у татарстанцев и гостей республики.