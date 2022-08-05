"Лет 10 тому назад было сложно представить москвичей, которые вместе проводят воскресный день, вместе проводят районные или городские праздники. Сегодня это норма жизни, которую во время ковида мы ограничили, этот праздник город потерял, начал терять душу, такое ощущение. И сегодня, когда мы снова открыли наши фестивальные площадки, ярмарка, люди с большим удовольствием приходят. Город оживает", — сказал Собянин.