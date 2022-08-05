"В туристический комплекс комбината входят смотровая площадка над Приморским карьером, где идет добыча янтаря открытым способом, и музейно-выставочный комплекс предприятия. Эти объекты входят в тройку самых посещаемых туристических мест региона. За полгода здесь побывали более 90 тыс. гостей. Смотровую площадку в этом году уже посетили более 62 тыс., а музей — более 28 тысяч туристов", — говорится в сообщении.

Объекты показа открыты для всех желающих. Индивидуальные туристы приезжают на комбинат со всей страны — от Калининграда до Владивостока. Организованные туристические группы прибывают, как правило, из регионов, с которыми развито авиасообщение. Чаще всего это представители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Вологды.

Туристический комплекс создан комбинатом в 2017 году и с тех пор постоянно обновляется. Например, в прошлом году выставочный комплекс — "Янтарная палата" увеличился на 250 кв. метров. В новом зале музея расположился исторический интерактивный макет. Он демонстрирует технологию промышленной добычи балтийского янтаря открытым карьерным способом с начала XX века до наших дней.

"Сам музей находится в здании бывшего инструментального цеха. В производственных помещениях сегодня можно увидеть богатую коллекцию найденных в разные времена самородков, услышать о знаменитом Янтарном пути, узнать историю воссоздания Янтарной комнаты, посидеть на янтарном троне и примерить янтарную диадему", — говориться в пресс-релизе.

Не менее интересна для туристов и смотровая площадка. С высоты птичьего полета открывается великолепный вид на территорию Приморского карьера. Наблюдать за процессом разработки карьера и добычи янтаря можно с помощью бинокля или в онлайн-режиме на экране монитора. Увидеть здесь можно начальные этапы сложного технологического процесса, в которых солнечный камень извлекут из недр земли, а затем отправят на процесс обогащения. На карьере также начинается сортировка янтаря-сырца по фракциям — весу и размеру.

"На смотровой площадке есть много развлечений, раскрывающих тайны янтарного производства: смотровая вышка, вход в историческую шахту, есть даже свой "мини-карьер", где можно "добыть" себе янтарь с помощью простой лопатки. По извлечению туристы становятся обладателями солнечного балтийского сувенира. Здесь же стоит знаменитая янтарная пирамида — уменьшенная копия египетских пирамид, возведенная по принципу "золотого сечения", — заключает пресс-служба.

В 2021 году туристические объекты комбината посетили 166,9 тыс. человек.

Как сообщалось, на побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря ведет только КЯК. По итогам 2021 году КЯК добыл 575 тонн минерала, что на 9,5 % больше, чем годом ранее.