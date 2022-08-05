Асфальтобетонное покрытие обновлено на участке 2,08 тыс. метров, ВПП удлинена на 300 метров, установлена водосточно-дренажная система. Кроме того, специалисты подключили светосигнальную систему и оборудование, помогающее пилотам при посадке в сложных метеоусловиях.

ВПП работает без ограничений, подчеркивает пресс-служба.

Как сообщалось, с 1 по 8 июня текущего года аэропорт "Богашево" был закрыт из-за реконструкции ВПП, с 9 по 18 июня работал в ограниченном режиме. Выполнялись рейсы только в Новосибирск, Красноярск, Стрежевой, Нижневартовск и Сургут. С 19 июня аэропорт продолжил работу без ограничений.

Генподрядчиком реконструкции ВПП выступает ЗАО "Строительное управление Томской домостроительной компании". Стоимость работ — 2,81 млрд рублей. Согласно контракту, компании к ноябрю 2022 года необходимо оснастить взлетно-посадочную полосу аэропорта новым искусственным покрытием и водосточно-дренажной системой, построить очистные сооружения, аварийную поисково-спасательную станцию и периметровое ограждение с техническими средствами охраны.

"Богашево" имеет одну асфальтобетонную ВПП класса "B". В настоящее время аэропорт сотрудничает с десятью российскими авиакомпаниями, которые обслуживают рейсы по 12 направлениям внутри страны. Воздушной гаванью управляет ООО "Аэропорт Томск", совладельцами которого являются холдинг "Новапорт" (74,92%) и департамент по управлению госсобственностью Томской области (25,08%).