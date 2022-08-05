"Что касается полетов в США, это полностью связанно с тем, когда во флоте у авиакомпании появятся лайнеры Boeing-787 Dreamliner. В 2025 году ожидается поставка этих самолетов. И, соответственно, мы планируем начать полеты в США в 2025 году", — сказал Фостер на пресс-конференции в пятницу в Алма-Ате.

Однако не исключены проблемы с доставкой самолетов Boeing, поскольку у заводов-производителей есть определенные трудности в связи с текущей геополитической ситуацией в мире, добавил глава компании.

В 2021 году перевозчик, согласно его отчетности, выполнял полеты по 39 международным маршрутам (включая чартерные рейсы). География полетов включает страны Европы, Азии и Египет.

Говоря о планах IPO Air Astana, Фостер отметил, что его можно ожидать в 2023 году. "Что касается IPO, то обсуждение этого вопроса и возможность такого решения в 2023 году можно ожидать", — сказал глава компании.

По его информации, в связи с макроэкономической, а в особенности с геополитической ситуацией в регионе, какого-либо интереса со стороны потенциальных инвесторов в этом году ждать не стоит.

"Соответственно, задержка именно в этом", — добавил Фостер.

Акционеры ищут якорных инвесторов для авиакомпании, отмечал ранее председатель правления госфонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев.

Проведение IPO Air Astana в 2022 году было предусмотрено ранее утвержденным планом мероприятий по реформированию госфонда "Самрук-Казына". Вместе с тем, весной на фоне волатильности на мировых финансовых рынках было решено отложить определение окончательных сроков выхода перевозчика на фондовый рынок.

Air Astana — совместное предприятие госфонда "Самрук-Казына" и британской компании BAE Systems (51% и 49% акций соответственно).