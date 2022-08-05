В сообщении также говорится, что по итогам первого полугодия 2022 года Новосибирская область улучшила позиции в рейтинге регионов России по гостеприимству — по числу принятых туристов регион занял 12-е место в стране и 1-е место по Сибирскому федеральному округу.

В 2021 году среди регионов России Новосибирская область заняла 13-е место.

"Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область также имеет преимущество, в столице Сибири туристов выше, чем в Республике Алтай (там остановились 70,2 тыс. гостей) и Алтайском крае (его посетили 392,2 тыс. гостей), а также превосходит туристический поток за 6 месяцев этого года в Кемеровскую область (293,2 тыс. туристов)", — говорится в сообщении.

Рейтинг предоставлен единой государственной межведомственной информационно-статистической системой (ЕМИСС).