По данным системы бронирования Ethiopian Airlines, рейсы будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Полеты будут выполняться на лайнерах Boeing 787.

Стоимость авиабилета в один конец по тарифу эконом составляет примерно 30 тыс. рублей.

Ethiopian Airlines приостановила рейсы по маршруту Москва – Аддис-Абеба 14 марта 2022 года в связи с введенными против России санкциями.

Эфиопия пока не сняла все антиковидные ограничения: въезд туристам разрешен либо с ПЦР- или экспресс-тестом, либо с сертификатом вакцинации. Детям до 12 лет и транзитным пассажирам тест не нужен.

Для посещения страны нужна виза, ее можно оформить платно по прибытии в Аддис-Абебу.