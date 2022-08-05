"Стартовал наш седьмой гастрономический фестиваль "Сыр! Пир! Мир!". В 10:00 открылась наша фестивальная ярмарка. В шатрах уже во всю кипит торговля. Более 300 фермеров, сыроваров, пчеловодов и пекарей с нетерпением ждут гостей", — написал организатор фестиваля сыровар Олег Сирота в своем телеграм-канале.

Фестиваль пройдет с 5 по 7 августа. Ожидается, что всего в фестивале примут участие более 300 фермерских хозяйств из 54 регионов России.

От железнодорожных станций Новопетровская и Истра до места проведения фестиваля для гостей организованы 32 автобусных маршрута. Шаттлы будут курсировать с 9:00 до 21:00.