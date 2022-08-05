В своем официальном телеграм-канале Артамонов написал, что планируемую реконструкцию калужской воздушной гавани он обсудил на встрече с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком.

Так, по словам Артамонова, на территории аэропорта планируется не только модернизировать ВПП, но и увеличить площадь перронов для стоянки самолётов.

"Это позволит нашей воздушной гавани обслуживать воздушные суда с дальность полета до 6000 км (сейчас — 4200)", — написал Артамонов.

Сроки реконструкции и источники финансирования он не уточнил.

АО "Международный аэропорт "Калуга" на 100% принадлежит министерству транспорта Калужской области. Из аэропорта выполняет полеты авиакомпания "Азимут".