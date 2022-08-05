У торгового центра "Галактика" посетителям представят легендарные блюда коренных народов Ленобласти. В их числе — ладожская корюшка, петровская уха, кровяные колбаски из Выборга, карельская калитка, копорский чай, выборгский крендель, а также фермерские сыры, ленинградский мед, сытные и сладкие пироги, маринованные грибы и лесные.

"Для тех, кто хочет научиться готовить традиционные блюда региона, профессиональные повара проведут мастер-классы по приготовлению судака по-ижорски с овощами, похлебки по-Суворовски из белой рыбы, десерта "Лакомство вепсов" с лесными ягодами", — отмечают в пресс-службе.

Для маленьких посетителей фестиваля организаторы создадут интерактивную зону с аттракционами, батутным городком и детскими мастер-классами по рисованию.

1 августа Ленинградская область отметила 95-летие. В этот день во всех районах региона прошли награждения, концерты, спортивные, молодежные акции.

Центральное праздничное мероприятие состоится 6 августа в Сосновом Бору. В программе — торжественное шествие, презентация муниципальных образований Ленобласти "Энергия — 47" и праздничный концерт "Энергия наших дел". Завершится праздник фейерверком в 22:30.

Также на протяжении всего дня будет работать ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, сельскохозяйственной продукции области "Город мастеров".