"Начало поставок было 2022 год. В связи с санкциями все поставки сдвигаются за 2024 год. Потому что все эти самолеты включали в себя импортные комплектующие", — сказал Сухоребрик.

Всего до 2025 года "Аврора" планировала получить 45 самолетов российского производства, в том числе Superjet 100, Ил-114-300, L-410 и "Байкал". При поддержке властей их должна поставить "Государственная транспортная лизинговая компания" (подконтрольна Минтрансу РФ). Твердые контракты на поставку техники могут быть подписаны в середине лета этого года, заявляли в ГТЛК.

Ранее на этой неделе сообщалось, что ГТЛК и ее дочерние компании (в том числе SPV, выступающая эмитентом евробондов — GTLK Europe Capital DAC) попали в санкционный список Минфина США. Лицензия на сворачивание операций с ними действует до 1 сентября, на выход из ценных бумаг — до 3 октября. На вопрос, не планируется ли "Аврора" в связи с этим прекращать сотрудничество с ГТЛК, Сухоребрик заявил: "Вы знаете, все эти санкции меня точно не смущают. Потому что жизнь продолжается. А если санкции, это значит что — на обед не ходить или спать не ложиться? Мы занимаемся гражданской авиацией, мы возим людей и делаем свою работу в интересах предприятий на этой территории (ДФО — ИФ). Поэтому если кто-то где-то далеко посчитал, что мы делаем не ту работу и нам ее как-то ограничил, значит они нам не товарищи".

В мае сообщалось, что "Аврора" подписала рамочное соглашение с "Вертолетами России" (входят в "Ростех") о поставке десяти Ми-171А2 и одиннадцати Ми-171А3. Поставка машин запланирована в 2023-2026 гг., они будут использоваться "для выполнениясоциально значимых перевозок на Дальнем Востоке", сообщали в пресс-службе "Ростеха".

По словам Сухоребрика, твердый контракт по вертолетам будет подписан после того, как заказ на них будет консолидирован совместно с субъектами и министерствами, в интересах которых будут выполняться авиационные работы.

"Мы уже летаем (на вертолетах ИФ) — тут идет речь о замене. А новые вертолеты, как вы понимаете, будут стоить совершенно других денег, нежели старые. Поэтому надо с ними провести не очень простые разговоры о повышении цены на авиационные услуги", — отметил глава "Авроры". В сделке по поставкам вертолетов, по его словам, также предполагается участие ГТЛК.

Сейчас парк "Авроры" состоит только из самолетов иностранного производства — европейских Airbus A319 и канадских Bombardier. На вопрос о планах дальнейшей эксплуатации этого парка в условиях действия западных санкций (запрещают, в том числе, поставку авиакомплектующих) Сухоребрик заявил: "Будем его поддерживать всеми имеющимися способами. В мире такое происходит, многие страны это делают — и мы сможем".

На данный момент ни один из 19 имеющихся у "Авроры" самолетов не был поставлен "на бетон", отметил глава компании, — все они летают. Техобслуживание также проводится в соответствии с графиком. "Ничего не поменялось — да, стало сложнее (из-за санкций — ИФ), но это однозначно будет не в ущерб безопасности", — сказал Сухоребрик.

"Аврора" — бывшая "дочка" "Аэрофлота", на базе которой создана единая дальневосточная авиакомпания. Крупнейший акционер перевозчика (49,99%) — Сахалинская область, по 5% — у десяти других регионов ДФО, менее 1% — у "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики".