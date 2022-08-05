"У нас существует большая программа поддержки музеев. Она уже идет два года и была связана именно с муниципальными музеями. В прошлом году был поддержан 171 музей, заявки на 2023 год планируется озвучить в августе. Но сейчас программа расширяется, и мы вчера оповестили об этом регионы — теперь и государственные региональные музеи могут войти в программу переоснащения, ремонта и реконструкции", — сказала Харламова.

По ее словам, министерство уже начало принимать заявки от регионов.

Как сообщалось, в середине апреля о возможности расширения программы реновации музеев сообщила cтатс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Алла Манилова. По ее словам, на это потребуется "несколько миллиардов".