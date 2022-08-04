В 2021 году в республике работали 80 лагерей с охватом 18 тысяч детей. Таким образом, их число в этом году выросло в 1,5 раза.

Кроме того, впервые в Дагестане открылись инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями на базе 3 коррекционных школ для 40 человек. В следующем году охват планируется увеличить.

Глава республики Сергей Меликов отметил необходимость "значительного улучшения летней оздоровительной кампании, поскольку ресурсы, которыми в настоящее время располагает регион, не используются в полной мере".

В свою очередь, министр образования и науки республики Яхья Бучаев отметил, что в сравнении с прошлым годом, отмечается положительная динамика в развитии данной сферы.