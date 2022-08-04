"Этим летом к работе в республике приступили 122 лагеря. С начала сезона здесь уже отдохнули 23,7 тысячи дагестанских детей, третья, завершающая кампанию смена, продлится до 16 августа и охватит еще 7 тысяч человек", — говорится в сообщении.
В 2021 году в республике работали 80 лагерей с охватом 18 тысяч детей. Таким образом, их число в этом году выросло в 1,5 раза.
Кроме того, впервые в Дагестане открылись инклюзивные смены для детей с ограниченными возможностями на базе 3 коррекционных школ для 40 человек. В следующем году охват планируется увеличить.
Глава республики Сергей Меликов отметил необходимость "значительного улучшения летней оздоровительной кампании, поскольку ресурсы, которыми в настоящее время располагает регион, не используются в полной мере".
В свою очередь, министр образования и науки республики Яхья Бучаев отметил, что в сравнении с прошлым годом, отмечается положительная динамика в развитии данной сферы.