Запуск многоразовой ракеты New Shepard в рамках миссии NS-22 был осуществлен в 10:56 по времени Восточного побережья США (в 16:56) со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

В состав экипажа входили шесть человек: Коби Коттон, сооснователь YouTube-канала Dude Perfect, египтянка Сара Сабри, основательница Deep Space Initiative, Марио Феррейра, португальский предприниматель, британо-американская исследовательница Ванесса О'Брайен и американские бизнесмены Клинт Келли и Стив Янг.

Полет продлился около 10 минут. После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделился спускаемый аппарат, который продолжил по инерции набирать высоту до примерно 107 км, то есть чуть выше линии Кармана.

Линия Кармана — высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В связи с этим пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

В общей сложности капсула с космическими туристами пробыла на высшей точке полета около трех минут. Затем после снижения она с использованием парашютной системы совершила мягкую посадку. Это уже шестой коммерческий полет ракеты с туристами.

Многоразовая система New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатой 18-метровой ракеты-носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам лично одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля прошлого года. Система, разработка которой была начата в 2006 году, названа в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, совершившего суборбитальный полёт 5 мая 1961 года.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard в настоящее время оценивается в $500 тыс.