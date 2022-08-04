"Конкурсные процедуры пройдут в два этапа и до конца года завершатся оплатой 25% акций управляющей компании "Архыз" и их переходом новому владельцу. Оставшиеся акции инвестор сможет выкупить в течение 15 лет, если выполнит взятые на себя обязательства", — говорится в сообщении.

Обязательным условием конкурса является то, что инвестор должен будет в течение четырех лет построить не менее 30 км новых горнолыжных трасс, создать единую зону катания в туристических поселках Романтик, Лунная Поляна и Дукка, а также в течение восьми лет доведет число мест размещения до восьми тысяч.

Гендиректор "Кавказ.РФ" Хасан Тимижев отметил, что в 2020 году "Архыз" достиг операционной рентабельности и стал интересен частным инвесторам. При этом задача — не просто продать курорт, а найти наиболее эффективный путь для его дальнейшего развития.

"Сегодня вложения государства в курорт составляют 23 млрд рублей: создано 27 км трасс, восемь канатных дорог, более 2 тыс. мест размещения. В 2021 году курорт принял 693 тыс. туристов, это на 50% больше по отношению к 2020 году", — приводит пресс-служба слова Тимижева.

Он отметил, что сейчас создано 20% инфраструктуры от потенциала территории. В перспективе на курорте можно построить до 100 км трасс, довести число мест размещения до 20 тыс. Режим ОЭЗ дает возможность инвесторам и резидентам расти кратно и развивать территорию.

Опыт курорта "Архыз" "Кавказ.РФ" продолжит переносить на остальные курорты туркластера, но с учетом их географических и экономических особенностей.

В пресс-службе курорта "Архыз" "Интерфаксу" уточнили, что 100% акций курорта принадлежит АО "УК Архыз", которое является 100%-ой дочкой АО "Кавказ.РФ".