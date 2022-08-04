Хаависто отметил, что предоставил правительству законные способы ограничения количества виз.
"На практике это означает, что выдача виз по семейным обстоятельствам и для работы имеют приоритет над туристическими визами", — сказал министр, отметив, что для аннулирования выданных ранее долгосрочных виз потребовалось бы веское обоснование, например, угроза безопасности.
Он подчеркнул, что полный запрет на выдачу виз должен быть решен в соответствии с санкционным законодательством Евросоюза. Он отметил, что Финляндия поднимет вопрос о визовой практике на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в конце августа.
Министр также сообщил, что обсудил вопрос о возможных визовых ограничениях для россиян на встрече с президентом Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).
По информации Yle, правительство продолжит обсуждение вопроса о визах для россиян на следующей неделе.
25 июля лидеры четырех парламентских фракций крупнейших правящих партий Финляндии высказались за запрет выдачи туристических виз россиянам из-за событий на Украине и так как россияне используют финские визы для транзита в другие государства Евросоюза.