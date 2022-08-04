Так, 6 августа с 9:00 до 13:00 в Центральном и Адмиралтейском районах состоится гонка и шествие на сап-досках "Фонтанка SUP", наблюдать за которыми можно с набережных по маршруту: река Фонтанка, Крюков канал, канал Грибоедова, река Мойка.

Старт и финиш заплыва запланированы на берегу Мойки у Марсова поля. Торжественное открытие состоится на набережной Мойки у стен Инженерного замка.

В тот же день с 10:00 до 22:00 на форте Константин в Кронштадте состоятся выступления спортсменов на воде и участников шутейных заплывов в рамках "Балтийской мили — 2022", их можно увидеть с набережных форта. Главная сцена будет расположена на площади у батареи Паукера.

Параллельно Якорная площадь в Кронштадте будет местом старта и финиша велоквеста (14:00 — 16:30) и встречи участников финишного этапа гранд-тура "Балтийская миля 2022" (17:00). На сцене у Морского собора ожидается культурная программа.

Парусные регаты "Петровская акватория" и "Туристская регата" состоятся 7 августа с 10:00 до 18:00, наблюдать за ними можно с пляжа Петропавловской крепости.

Парад речных судов с 12:00 до 14:00 в тот же день можно будет увидеть с небрежных Фонтанки, Мойки и Крюкова канала.

Концерт "Джаз на воде" с 19:00 до 22:00, а также шоу яхт "Балет на воде" и гидроцирк 7 августа также можно будет наблюдать с пляжа Петропавловской крепости.