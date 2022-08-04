«Как показал анализ бронирований международных авиабилетов и размещения в отелях за рубежом, совершенных в первом полугодии 2022 года, спрос на зарубежные перелеты у представителей бизнеса превысил объемы аналогичного периода прошлого года более чем в два раза (113%). Тем не менее, число приобретенных ими авиабилетов за рубеж достигло лишь 28% от показателей допандемийного 2019 года», — говорится в исследовании.

В нем также отмечается, что в марте резко вырос спрос представителей бизнеса на авиаперелеты за рубеж в один конец – до 69%. Во втором квартале доля таких перелетов сократилась до 51%.

«Чаще всего представители бизнеса в первом полугодии летали в Казахстан (рост к 2021 году — 154%), Турцию (288%), ОАЭ (277%), Узбекистан (56%), Армению (112%), Беларусь (минус 1% к 2021 году), Францию (175%), Израиль (5444%), Азербайджан (304%) Италию (минус 18% к 2021 году. В 2019 году топ самых востребованных стран у представителей российского бизнеса возглавляла Германия», — отмечают в компании.

По ее данным, у деловых путешественников сократилась глубина бронирования авиабилетов. «Если в 2021 году 39% авиабилетов за рубеж приобретались за неделю до вылета и ранее, то в текущем году доля таких билетов составила 50%. Если в 2019 году в среднем из-за изменения планов по командировкам бизнес-туристы возвращали 6% авиабилетов, то в текущем году доля возвращенных авиабилетов достигла 23% (17% в 2021)», — говорится в исследовании.

Средняя стоимость перелета за рубеж в экономклассе выросла по сравнению с первым полугодием 2021 года на треть и составила 31 тысячу рублей за перелет в одну сторону (рост к 2019 году 94%). За авиабилет в салоне бизнес-класса деловые путешественники в среднем платили 90 тысяч рублей, что на 49% дороже, чем в 2019 и 2021 годах.

«Наиболее часто в первой половине 2022 года в зарубежные командировки отправлялись представители IT- и телеком-индустрии, а также сотрудники финансовых и консалтинговых компаний. На них пришлось 24% и 14% от всех авиабилетов за рубеж соответственно. Представители добывающей и обрабатывающей промышленности, энергетики во втором квартале увеличили объемы зарубежных перелетов на 76% по сравнению с предыдущем периодом и нарастили долю в общем числе авиабилетов с 10% до 14%», — говорится в исследовании.