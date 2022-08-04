Она напомнила, что между Россией и Узбекистаном сложились очень теплые взаимоотношения в сфере развития туризма, формируются новые транснациональные маршруты.

«В сложившихся условиях мы ищем нешаблонные подходы для формирования новых туристических партнерств. Мы видим по опросам, что Узбекистан является одним из наиболее интересных направлений для путешествий, которое многие знают через очень популярную в России кухню. Но исторический и культурный контекст хочется познавать на месте», — подчеркнула Лысенкова в своем выступлении на форуме «Путешествуй», который открылся в четверг на ВДНХ в Москве.

По ее словам, Ростуризм поддерживает сотрудничество турфирм России и Узбекистана, а также обмен опытом между турбизнесом двух стран.

«В контексте нашего партнерства мы сфокусированы на поддержке бизнеса, в том числе российских туркомпаний, которые работают на российско-узбекском направлении. И мы рады работать совместно и с российскими, и с узбекскими национальными авиалиниями в части выстраивания частоты полетов так, чтобы туроператоры могли предложить интересные и комфортные путешествия как долгие, на одну-две недели, так и выходного дня», — добавила замглавы Ростуризма.

Она заметила, что обмен опытом между инвесторами в туротрасль в двух странах позволяет создать нестандартные предложения для туристов.

«Например, на форуме представлены новые технологии создания некапитальных модульных отелей – кемпингов, глэмпингов. Мы уверены, что этот формат позволит расширить спектр впечатлений туристов из Узбекистана в России и россиян в Узбекистане», — сказала Лысенкова.

Ранее посол Узбекистана в России сообщил, что турпоток из России в его страну вырос в 2,5 раза в первом полугодии 2022 года.

Узбекистан выступает страной-партнером форума «Путешествуй».