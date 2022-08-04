Гостей села Толмачи, где пройдет шестой по счету фестиваль пирога, ждут различные мастер-классы и флешмоб по приготовлению карельских калиток.

Также здесь проведут традиционный конкурс на самый вкусный пирог. Участие в нем примут местные хозяйки и гости из Карелии, Удмуртии и Белоруссии.

Во время праздника выступят творческие коллективы с песнями и танцами, реконструкторы в национальных костюмах. В программе также народные игры и гуляния, театрализованное представление "Мельница Сампо".

Калитки — небольшие открытые пирожки из ржаного пресного теста с различными начинками, наливками, намазками или припёками. Традиционное блюдо карельской, вепсской и северорусской, а также финской кухни.