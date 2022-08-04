"До конца суток 4 августа, а также в течение суток 5 и 6 августа местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22м/с", — говорится в сообщении.

Над морем от Анапы до Магри могут сформироваться смерчи.

Спасатели рекомендует проявлять бдительность и в непогоду ограничить выход из зданий.

"Если сильный ветер застал на улице, следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов и деревьев", — напомнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение на Кубани продлили на два дня — до 4 августа, до этого о приближении непогоды предупреждали 1 и 2 августа.