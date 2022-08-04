«Число посетивших Узбекистан туристов, в том числе из России, динамично растет уже много лет. В этом году, несмотря на то, что ситуация только-только возвращается к допандемийному времени, у нас наблюдается рост приехавших туристов из России. В первом полугодии их было практически в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал он, выступая на международном туристическом форуме «Путешествуй!».

Как отметил Асадов, туризму в Узбекистане уделяется довольно пристальное внимание.

«Руководство страны принимает важнейшие и беспрецедентные меры по повышению привлекательности туристического сектора, увеличению турпотока путем повышения качества сервиса и условий, а также по повышению инвестиционной привлекательности, чтобы привлечь ведущие иностранные компании для улучшения инфраструктуры и открытия современных гостиничных комплексов», — пояснил он.

По данным Погранслужбы РФ, в первом полугодии 2022 года Узбекистан посетили с туристическими целями почти 40 тыс. человек.

Посол также добавил, что в последние годы активно растет количество туроператоров по Узбекистану, которые работают как в республике, так и в России.

«Узбекистан очень привлекателен для многих туристов. Он расположен в самом сердце центральной Азии и славится многочисленными архитектурными памятниками, невероятными природными ландшафтами, великолепными дворцами, величественными строениями прошлых цивилизаций, ярчайшими культурными событиями, гастрономическими изысками и известными ремесленными мастерскими. Наша страна располагает огромным потенциалом и резервом по количеству принимаемых российских туристов», — сказал Асадов.

По его словам, в Узбекистане развиты экологический, спортивный, этнический, гастрономический, культурный, событийный, паломнический и многие другие.