Организаторы сообщают, что желающие поучаствуют в костюмированном шествии, главным условием которого является наряд, отражающий любимое блюдо, продукт или напиток.

Также будет проведена кулинарная битва за звание "Суперкулинар Поволжья 2022", во время которого любители будут бороться с профессиональными шеф-поварами.

Кроме того, участники приготовят большую порцию свекольника, которую планируется занести в Книгу рекордов России, отмечается в сообщении.

Помимо этого, на одной из локаций парка будет открыт летний офис Деда Мороза, где будет проводиться дегустация мороженого.

Вход на фестиваль свободный.