Полёты будут выполняться с 15 ноября 2022 года трижды в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям) на самолете Boeing-737-800. Из Москвы самолёт будет вылетать вечером, в Новокузнецк прибывать ранним утром, затем отправляться в Москву также утром.

"Это первое направление, в рамках которого мы сотрудничаем с авиакомпанией NordStar после долгого перерыва. В проработке находятся и другие маршруты. Важно обеспечить кузбассовцев востребованными рейсами и дать возможность авиакомпаниям конкурировать в части отправки туристов в Шерегеш (горнолыжный курорт, аэропорт Новокузнецка — ближайший к нему — ИФ)", — цитирует пресс-служба гендиректора аэропорта Новокузнецка Кирилла Ермакова.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, в настоящее время из Новокузнецка в Москву дважды в день летает "Аэрофлот" и один раз в день — S7. Все рейсы — утренние.