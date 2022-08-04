"Двухполосный отрезок дороги не справлялся с ежедневным трафиком в 15 тысяч автомобилей и нуждался в обновлении. Для того чтобы увеличить его пропускную способность, дорожники расширят проезжую часть до 14 м", — говорится в сообщении.

Безопасность движения обеспечат устройством барьерного ограждения, которое разделит встречные потоки. Земляные работы на первых 6 км в местах расширения автодороги начались в мае этого года.

"На участке устроят три слоя асфальтобетона с армирующей прослойкой. Установят новые дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесут разметку из термопластика, хорошо различимого в ночное время и непогоду", — отмечается в пресс-релизе.

Автомобильная дорога федерального значения А-165 Лермонтов — Черкесск соединяет Ставропольский край с Карачаево-Черкесией с выходом на федеральную трассу А-155 Черкесск — Домбай — граница с Абхазией. Протяженность трассы составляет почти 90 км.