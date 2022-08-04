"Десять детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере "Солнечный", обратились за медицинской помощью с признаками отравления. Воспитанники жаловались на рвоту и повышенную температуру тела", — говорится в сообщении.

Дело расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровью потребителей).

Ранее со ссылкой на прокуратуру Нижегородской области сообщалось, что возраст заболевших — 10-12 лет. Обращения к медикам фиксировались в течение последних двух дней. У воспитанников наблюдалась тошнота, рвота, расстройство желудка и слабость.

В свою очередь министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщал в своем телеграм-канале, что на контроль были взяты 13 детей, больше половины из них не нуждаются в медицинской помощи. Один ребенок нуждается в стационарном лечении в связи с симптомами ротавирусной инфекции. Еще четыре ребенка на динамическом контроле педиатра в лагере.