"Зрителей ждут 15 часов незабываемых эмоциональных встреч с любимыми артистами из Санкт-Петербурга, Москвы, Уфы. А также знакомство и любовь с первого взгляда с новыми театрами и музыкантами", — говорится в сообщении.

Местом проведения фестиваля "Театральный дворик" станет традиционная площадка на улице Каминского возле почтамта и впервые — во дворе Тульского историко-архитектурного музея.

В этом году также впервые пройдет театрализованная экскурсия по проспекту Ленина, где под открытым небом будут представлены уникальные экспонаты с прошлых фестивалей.

Первоначально фестиваль планировалось провести 15-17 июля. В апреле организаторы объявили прием заявок. Однако позже организаторы сообщили о переносе фестиваля на сентябрь.

В 2020-2021 годах фестиваль "Театральный дворик" также проходил в сентябре во время празднования Дня города. Сокращение сроков его проведения было связано с ограничительными мерами в связи с пандемией (обычно продолжительность варьируется от трех до шести дней). В нем участвовали только российские артисты.

В допандемийном 2019 году в фестивале приняли участие около 500 артистов из шести стран. В течение трех дней было представлено 86 спектаклей, более 100 перформансов, карнавальных шествий, творческих коллабораций и концертов. Площадки фестиваля посетили более 150 тыс. человек.