"По состоянию на 4 августа в РФ выявлено 17 126 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 916 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 6,0%", — сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 41 субъекте РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 44 человека, накануне штаб сообщал о 43 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 14 тыс. 638 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 2 тыс. 488.

Суточный показатель заболеваемости впервые с 3 апреля превысил 17 тыс. случаев, когда было выявлено за сутки почти 17 тыс. заболевших.

"Выздоровели за сутки 9 752 человека, или на 5,0% меньше в сравнении с 3 августа", — добавили в оперштабе.