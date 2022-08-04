"Межведомственная комиссия сейчас повторно выехала в лагерь. Еще раз будет проверяться пищеблок. Медики исключают вирусную инфекцию и связывают такую симптоматику с кишечными проблемами", — приводятся в сообщении слова первого замминистра образования и науки региона Елены Коузовой.

По ее словам, повторных обращений детей к медикам не было.

Ранее сообщалось, что в лагере, по информации СКР, отравились более 30 детей в возрасте 8-17 лет. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).

По данным облпрокуратуры, дети пожаловались на плохое самочувствие в медпункт 2 августа.

В свою очередь первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила "Интерфаксу", что легкие симптомы расстройства пищеварения наблюдались у 12 детей.

"Специалисты взяли пробы продуктов и воды и анализы у детей. В продуктах ничего не обнаружено, диагноза у детей пока нет. Все чувствуют себя хорошо, все остаются в лагере до конца смены", — отмечала Гехт.