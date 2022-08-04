"2022 год нас радует. Мы смогли вернуться к полной загрузке лагерей. Поэтому более 100 тыс. детей из Санкт-Петербурга этим летом могут отдыхать в загородных и городских лагерях", — сказала Остапенко в эфире городского телеканала "Санкт-Петербург".

По ее словам, в первую смену отдохнули почти 40 тыс. детей, во вторую — более 26 тыс. детей.

Третья смена завершается, в ближайшую неделю стартует четвертая смена. В последнюю смену отдохнут порядка 14-17 тыс. детей из Петербурга.

Сертификатами по компенсации путевок в лагеря в рамках региональной программы воспользовались 68 тыс. человек. В 2022 году номинал сертификата составил 21 тыс. рублей. При покупке путевок в лагеря также можно было дополнительно воспользоваться федеральной программой кешбэка.