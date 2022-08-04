"Такие зрелищные соревнования столица республики принимает впервые. Соревнования проводятся на яхтах класса МХ700 в акватории Ижевского пруда. К регате допускаются взрослые старше 18 лет, а также юноши и девушки моложе этого возраста в присутствии родителей или опекунов", — говорится в сообщении.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в Ижевске существуют серьезные традиции водного спорта.

"Сегодня число любителей водного спорта снова растет. Будем объединять усилия. Заработает федерация парусного спорта, сейчас она проходит аккредитацию. Регата — первый шаг к возрождению в республике парусного спорта", — цитирует Бречалова пресс-служба.

Уточняется, что запланировано несколько этапов регаты, по итогам которых будут определены три лучшие команды.

Для зрителей на протяжении всей регаты запланирован ряд мероприятий. Состоятся показательные выступления яхтсменов, конкурсы, мастер-классы, а юных гостей ждет посвящение в моряки.