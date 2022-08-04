По ее словам, реконструкция затронет только вспомогательные здания и не коснется основного корпуса XVIII века.
"Полностью завершить реконструкцию здания фондохранилища, а также его оснащение планируется до конца 2024 года", — добавила Зарубина.
Здание по адресу: улица Тверская, 21 было построено в 70-е годы XVIII века. Здесь разместилось старейшее аристократическое собрание Москвы — Московский Английский клуб. В 1780-е годы в этом здании проходили собрания масонского кружка при участии Николая Новикова.
После 1917 года в здании бывшего Английского клуба размещалось одно из хранилищ государственного национального музейного фонда, работала комиссия по организации музея Старой Москвы, демонстрировались выставки.
В настоящее время в особняке размещается Музей современной истории России.