"В настоящее время подготовлен комплект документов для проведения конкурсной процедуры на определение генерального подрядчика на выполнение работ по реконструкции фондохранилища, расположенного во дворе исторического здания Английского клуба, которое сегодня занимает Музей современной истории. В ближайшее время мы объявим торги на выбор подрядчика", — сказала Зарубина.

По ее словам, реконструкция затронет только вспомогательные здания и не коснется основного корпуса XVIII века.

"Полностью завершить реконструкцию здания фондохранилища, а также его оснащение планируется до конца 2024 года", — добавила Зарубина.

Здание по адресу: улица Тверская, 21 было построено в 70-е годы XVIII века. Здесь разместилось старейшее аристократическое собрание Москвы — Московский Английский клуб. В 1780-е годы в этом здании проходили собрания масонского кружка при участии Николая Новикова.

После 1917 года в здании бывшего Английского клуба размещалось одно из хранилищ государственного национального музейного фонда, работала комиссия по организации музея Старой Москвы, демонстрировались выставки.

В настоящее время в особняке размещается Музей современной истории России.