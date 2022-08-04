"Количество отравившихся в Кадамжайском районе (Баткенская область на юге Киргизии — ИФ) достигла 108 человек. В больнице находятся двадцать три человека, в том числе двое детей", — сообщили в ведомстве.

Ресторан, где произошло массовое пищевое отравление, по итогам проверок временно закрыт.

1 августа в департаменте профилактики и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Киргизии сообщили "Интерфаксу", что 58 человек отравились в ресторане в Кадамжайском районе Баткенской области.

По данным ведомства, отравившиеся начали поступать в медицинские учреждения области 31 июля вечером, четыре женщины и двое детей были госпитализированы в реанимационное отделение Кадамжайской районной больницы.

Все пострадавшие 30 июля посетили семейное мероприятие, на котором присутствовали около 250 человек.